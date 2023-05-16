"دمياطي" يحصد فضية بطولة العالم في لعبة المواي تاي

حصل لاعب نادى أهلي فارسكور الرياضي ومنتخب مصر للمواى تاى أحمد ناصف ناصف عياد، علي الميدالية الفضية في بطولة العالم للمواي تاى هذا العام تحت سن 23 في وزن 91، التي أقيمت في دولة تايلاند الأسبوع الماضي.

وحصل ناصف لاعب نادى أهلي فارسكور الرياضي علي الميدالية الفضية في البطولية الأفريقية العام الماضي ممثلا لمصر، وقد تم ترشيحه لمنتخب مصر عقب الأداء المبهر الذي ظهر به اللاعب بعد اجتيازه اختبارات اللجنة الفنية لمنتخب مصر مرتين.

ووجه الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية التهنئة للاعب ونادى أهلي فارسكور بمجلس إدارته لدعم اللاعب المستمر، وفوزه المستحق وحصوله علي الميدالية الفضية في البطولة الدولية، متمنيا له مزيد من البطولات في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.



وأشار مدير المديرية إلي مساندة وزارة الشباب والرياضة لأبطال الأندية الرياضية بدمياط في مختلف اللعبات وتقديم الدعم لتمثيل مصر في البطولات الدولية، حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.