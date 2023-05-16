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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع موسع لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا  لمناقشة خطة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

 

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن الاجتماع بحث خطة الادارة  التفصيلية لتنفيذ المسح الميداني فضلًا تاريخ البدء الفعلى والتاريخ المتوقع للانتهاء.

 

وأضافت الدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه تم التوجيه بإعداد بيان اسبوعى  لحصر الاطفال المفحوصين والمتخلفين والمتطعمين من المتخلفين والجرعات إلى جانب خطة الاشراف علي الوحدات أثناء المسح.

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الدقهلية ادارة الطب الوقائي محافظة الدقهلية وزير الصحة