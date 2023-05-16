الدوري المصري.. المقاولون يفوز بثنائية على الحرس بالإسكندرية

حقق فريق المقاولون العرب انتصار ثمين على فريق حرس الحدود بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد حرس الحدود (المكس) في الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء فريق المقاولون عن طريق اللاعب محمد سالم في الدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب جون أوكولي في الدقيقة 44، من أحداث المباراة.

ويعد هذا أول انتصار لفريق المقاولون العرب بعد الفترة الأخيرة، حيث إنه لم يذق طعم الانتصار في آخر عشر مباريات في الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد نادي المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الخامس من 28 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود ب16 نقطة جمعهم في 26 مباراة، ويحتل المركز الأخير في بطولة الدوري الممتاز.