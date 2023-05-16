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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الإصلاح والتنمية يطالب بمسارات بديلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

لجنة العدالة الإجتماعية
لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطني
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قال مصطفي جبريل المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف الحماية فارق فى حياة المصريين، مشيرًا إلى أننا جئنا هنا فى الحوار الوطني للحديث عن أولويات وآليات وحلول لتحسين مظلة الحماية الإجتماعية.

وأضاف جبريل، خلال كلمته بثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني اليوم، انه لتحسين منظومة الحماية الإجتماعية يجب أن نكون واقعيين ولسنا حالمين، مشيرا إلى أنه يمكن لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية، يجب أن يتم وضع مسارات بديلة للحكومة من أجل هذا التوسع.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير حماية غير مكلفة كالإعفاء الضريبي، وتحول برامج الحماية من عبء إلى استثمار، وتحسين قدرة البرامج على التكيف والصمود فى وجه أزمات المستقبل.

مصطفي جبريل المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية ملف الحماية الحوار الوطني المحور الاقتصادي