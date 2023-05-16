الإصلاح والتنمية يطالب بمسارات بديلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قال مصطفي جبريل المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف الحماية فارق فى حياة المصريين، مشيرًا إلى أننا جئنا هنا فى الحوار الوطني للحديث عن أولويات وآليات وحلول لتحسين مظلة الحماية الإجتماعية.

وأضاف جبريل، خلال كلمته بثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني اليوم، انه لتحسين منظومة الحماية الإجتماعية يجب أن نكون واقعيين ولسنا حالمين، مشيرا إلى أنه يمكن لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية، يجب أن يتم وضع مسارات بديلة للحكومة من أجل هذا التوسع.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير حماية غير مكلفة كالإعفاء الضريبي، وتحول برامج الحماية من عبء إلى استثمار، وتحسين قدرة البرامج على التكيف والصمود فى وجه أزمات المستقبل.