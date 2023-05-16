ضبط 1100 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي جنوب الجيزة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بحملة مشتركة بين والطب البيطري والإدارة الصحية والتموين للتفتيش على المطاعم والمحلات ومتابعة تواريخ صلاحية اللحوم والمجمدات بداخل المطاعم، واسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والمجمدات غير صالحة للاستخدام وتحرير محاضر للمخالفين.

واسفرت الحملة من ضبط 1100 كيلو جرام دواجن وثلاجة غير مرخصة بجنوب الجيزة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وجاءت الحملة بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ، الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم دكتور كريم مسعود مفتش بيطري اول ،واللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة، نائب رئيس الحي، محمد الغمري.









