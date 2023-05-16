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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 1100 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي جنوب الجيزة

مدرية طب الجيزة ضبط
مدرية طب الجيزة ضبط لحون ودواجن غير صالحة للإستهلاك الادمي
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شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بحملة مشتركة بين والطب البيطري والإدارة الصحية والتموين للتفتيش على المطاعم والمحلات ومتابعة تواريخ صلاحية  اللحوم والمجمدات  بداخل المطاعم، واسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم والمجمدات غير صالحة للاستخدام  وتحرير محاضر للمخالفين.
واسفرت الحملة من ضبط 1100 كيلو جرام دواجن وثلاجة غير مرخصة بجنوب الجيزة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وجاءت الحملة بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ، الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم دكتور كريم مسعود مفتش بيطري اول ،واللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة، نائب رئيس الحي، محمد الغمري.



 


 

محافظة الجيزة حي جنوب الجيزة ضبط 1100 مفرمة دواجن وثلاجة غير مرخصة ضبط كميات من اللحوم والمجمدات غير صالحة للاستخدام حملات مدرية الطب البيطري بالجيزة