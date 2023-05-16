نقابة المحامين تطلق خطا ساخنا للرد على استفسارات الأعضاء

أعلنت نقابة المحامين، عن إطلاق الخط الساخن 17114 للرد على استفسارات الأعضاء، كمرحلة تجريبية أولى؛ لتحسين الخدمات، ودعما لخطة التحول الرقمي 2023.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي استفسارات المحامين حول كافة الأمور النقابية، لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بنقابة المحامين بما يسهم في الارتقاء بمستويات الآداء.

وأوضحت النقابة، أن هذه المرحلة التجريبية تقدم خدمات خاصة بلجنة القيد والقبول، وإدارة المعاشات، وإدارة العلاج، إلى جانب الاستعلامات، على أن تشمل المرحلة الثانية إغاثة المحامين، وشكاوى المحامين على مدار 24 ساعة.

وتتلقى نقابة المحامين الاستفسارات على الخط الساخن في أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، حيث يتلقى الموظفون المسؤلون الاستفسارات الواردة والتعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي إطلاق الخط الساخن للنقابة في إطار حرص النقيب العام على توطيد سبل التواصل المباشر بين السادة المحامين والنقابة العامة، وذلك في ضوء تحقيق أعلى معدلات رضا، بما يتماشى مع خطة وأهداف الميكنة النقابية.

وعمل عبدالحليم علام، على تسهيل الخدمات من خلال الميكنة واللامركزية الإدارية، وفي ظل قيادته التحقت نقابة المحامين لأول مرة بركب التحول الرقمي، فوضع خطة عاجلة للميكنة وعمل على تنفيذها، وتطبيقها على عدة مراحل، تمت جميعها بنجاح خلال فترة وجيزة.

وأصبحت نقابة المحامين تقدم خدمات مميكنة من استخراج بطاقات العضوية، ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وسداد الرسوم بـالدفع الالكتروني من خلال «الفيزا كارت»، وأيضًا استخراج شهادات القيد وختم بطاقات الرقم القومي من الفرعيات. ولا شك أن هذه الخطوة من سهلت على جميع المحامين شبابًا وشيوخًا، ووفرت عليهم المال، وعبء الانتقال من المحافظات إلى مركز تقديم الخدمات بالنقابة العامة في القاهرة.