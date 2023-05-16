محافظ دمياط تفتتح تطوير قسم الحضانات بمستشفى فارسكور

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لعدد من المشروعات احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، بإزاحة ستار افتتاح قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة والأطفال المبتسرين الحضانات بمستشفى فارسكور المركزي والتى شهدت أعمال تطوير بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى جاءت تزامنًا مع عملية التطوير بالمستشفى.

وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى المجتمع المدنى على جهوده المبذولة لدعم تلك المشروعات وتحقيق التنمية بالقطاعات المختلفة.

كما نوهت إلى اهتمام المحافظة البالغ بمخطط تطوير المستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مركز ومدينة فارسكور، واشارت أيضًا إلى أن المنظومة الطبية بمحافظة دمياط شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق.

وكانت قد افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور والتى شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق.

وخلال الافتتاح، تابعت الدكتورة منال عوض سير عملية الامتحانات بالمدرسة ، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحانتهن بسهولة ويسر.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما ، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى ، وأكدت " الدكتورة منال عوض " بالاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.

واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها ،حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.