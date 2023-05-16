القومي للبحوث يكشف حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 19:52 بتوقيت جرنيتش، أي التاسعة و52 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة كما نشرت وكالة ناسا.

وأشار المعهد في بيان له اليوم إلى أنه وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الأرض، فإن الكويكب JD2 2023 بحجم ساعة بج بن سوف يمر بالقرب من الأرض وعلى مسافة 0.03 وحدة فلكية (أي حوالى 4500000 كم) وبسرعة حوالى 46900 كم /الساعة.

وأضاف بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الكويكب من النوع أبوللو، حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الأرض حول الشمس، ويمر على ارتفاع 19 درجة، وهو خافت جدا ويصل لمعانه إلى القدر 23، متابعا: بهذا يمر بشكل آمن تماما ولا يمثل أي خطورة على سكان الأرض.