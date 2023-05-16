ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القومي للبحوث يكشف حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 19:52 بتوقيت جرنيتش، أي التاسعة و52 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة كما نشرت وكالة ناسا.

وأشار المعهد في بيان له اليوم إلى أنه وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الأرض، فإن الكويكب JD2 2023 بحجم ساعة بج بن سوف يمر بالقرب من الأرض وعلى مسافة 0.03 وحدة فلكية (أي حوالى 4500000 كم) وبسرعة حوالى 46900 كم /الساعة.
وأضاف بيان  المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الكويكب من النوع أبوللو، حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الأرض حول الشمس، ويمر على ارتفاع 19 درجة، وهو خافت جدا ويصل لمعانه إلى القدر 23، متابعا: بهذا يمر بشكل آمن تماما ولا يمثل أي خطورة على سكان الأرض.

القومي للبحوث الفلكية اقتراب كويكب من الأرض توقيت القاهرة سكان الأرض