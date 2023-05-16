محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ"شنشور".. صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بتفقد عدد من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية شنشور للوقوف على آخر المستجدات تمهيدا لدخولها الخدمة.

تفقد محافظ المنوفية مبنى المجمع الزراعي بشنشور، ويضم المجمع وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعي وبنك تنمية وائتمان زراعي بما يساهم في تقديم خدمات زراعية متنوعة لأهالي القرية ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإقامة هنجر على قطعة أرض فضاء مجاورة للمجمع لاستغلاله كمخزن للأسمدة والمبيدات والحاصلات الزراعية استجابة لمطالب أهالي القرية .

فيما تفقد المحافظ الموقف الجديد بشنشور والمقام على مصرف شنشور بنسبة تنفيذ 100%، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات ووحدة الإطفاء ، موجها رئيس المدينة باستغلال مساحة فضاء بالوحدة المحلية بشنشور لإقامة محلات تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وتضمنت الجولة ، متابعة الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي بشنشور بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ، هذا ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد ، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ، وتنفيذ وتسليم (23)كم شبكات انحدار من إجمالي (23)كم و(8.2)كم خط طرد بنسبة 100% ، ومن المقرر نهو كافة الأعمال المقررة في شهر أغسطس 2023 .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات ، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.

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