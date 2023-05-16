محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينه كفر شكر؛ لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بالاضافة إلى تفقد أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا وتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وبدأ المحافظ جولة بتفقد أعمال إنشاءات مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 50%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مواطني مركز ومدينة كفر شكر، باعتماد مالي 7 ملايين جنيه، حيث تم إنشاء الطابق الثالث موجها بالعمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة بالطوابق التي تم إنشاؤها لتسليم المبنى قبل الموعد المتفق عليه لحاجة المواطنين الملحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة كفر شكر مؤكدا أنه سيتم إنشاء موقف حضاري متميز متكامل الخدمات بمدينة كفر شكر مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين وإنشاء مسجد متميز بمدخل الموقف وتم تصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة 700 متر وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90 % من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن محافظ القليوبية من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث تم الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر وجاري التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، حيث وجه المحافظ بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الإنتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

وتابع الهجان الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية لكوبري المصنع الحربي بشارع فريد ندا ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا موجها بالالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف ودفع الأعمال للعمل على تيسير الحركة المرورية.

كما اطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للحديقة الأولى بمدخل بنها من على الطريق الزراعي، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال التنفيذ وإنشاء شعار للمحافظة ونافورة جمالية بمدخل الحديقة على الطريق الزراعي.

كما تفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان ومسئول مديرية الزراعة والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها.