رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي "التعلم المدمج" و "اللغات والبرامج الجديدة"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي مركز التعلم المدمج و شعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، و الدكتورسامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة حنان الروبي مديرمركز التعلم المدمج، والدكتورة داليا حسين المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

واستعرض الدكتور منصور خلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تقريرًا حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، ومتابعة سير العمل، بالإضافة إلى التصديق على توصيات لجنة التنسيق الأكاديمي السابفة، ومحضر مجلس الإدارة السابق.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم شئون الطلاب المقيدين بمختلف شعب اللغات والبرامج الجديدة، ومناقشة عدد من المذكرات المقدمة من السادة العمداء والدارسين بمختلف البرامج والشعب.