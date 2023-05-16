ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. "حديث الأربعاء" يحتفي بالكاتب سيد الوكيل في مركز الإبداع الفني

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم صالون "حديث الأربعاء" الذى يقيمة قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية لتكريم الكاتب سيد الوكيل، وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يتحدث الكاتب سيد الوكيل، عن مجمل أعمالة ويحاوره كلا من: الناقدة الدكتورة هدى عطية، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والناقد الدكتور نجدي عبد الستار.

ويعد سيد الوكيل من أهم كتاب الرواية والقصة، وله العديد من الأعمال، منها: المجموعات القصصية: "أيام هند"، "للروح غناها"، "مثل واحد آخر"، ومن الروايات "فوق الحياة قليلاً"، "شارع بسادة"، ومن الأعمال النقدية: "أفضية الذات" قراءة في اتجاهات السرد القصصي، "مقامات في حضرة المحترم"، "مدارات في الأدب والنقد"، يشرف على الصالون د. شهد مختار.

حديث الأربعاء قطاع صندوق التنمية الثقافية سيد الوكيل مركز الإبداع الفنى دار الأوبرا المصرية هدى عطية كلية الآداب جامعة عين شمس أيام هند