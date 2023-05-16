غدا.. "حديث الأربعاء" يحتفي بالكاتب سيد الوكيل في مركز الإبداع الفني

ينظم صالون "حديث الأربعاء" الذى يقيمة قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية لتكريم الكاتب سيد الوكيل، وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يتحدث الكاتب سيد الوكيل، عن مجمل أعمالة ويحاوره كلا من: الناقدة الدكتورة هدى عطية، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والناقد الدكتور نجدي عبد الستار.

ويعد سيد الوكيل من أهم كتاب الرواية والقصة، وله العديد من الأعمال، منها: المجموعات القصصية: "أيام هند"، "للروح غناها"، "مثل واحد آخر"، ومن الروايات "فوق الحياة قليلاً"، "شارع بسادة"، ومن الأعمال النقدية: "أفضية الذات" قراءة في اتجاهات السرد القصصي، "مقامات في حضرة المحترم"، "مدارات في الأدب والنقد"، يشرف على الصالون د. شهد مختار.