حسام بدراوي يلتقي بفريد زهران وقيادات "المصري الديمقراطي الاجتماعي" لبحث التعاون

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور حسام بدراوي وعدد من قیادات حزب الاتحاد بحضور عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور مجدى مرشد، رئيس حزب المستقلين .

ودار الحوار حول المجريات السياسية الراهنة وعلى رأسها الحوار الوطني وكيف يمكن أن نوفر له الأجواء المناسبة والضرورية للوصول به إلى بناء مجال سياسي يوفر القدر اللازم والضروري من حريات الرأي والتعبير والتنظيم للحد الذى يسمح بإنتقال وتداول آمن للسلطة.

كما ناقش الحضور سبل التنسيق والتعاون الممكنة بينهم فى مجالات عدة على رأسها بلورة مواقف ومقترحات مشتركة بالإضافة للقيام بأنشطة وفعاليات فى المحافظات المختلفة .