الأمم المتحدة: الفيضانات في الصومال تسببت في نزوح أكثر من 219 ألف شخص

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار السنوية في الصومال تسببت في نزوح 219 ألف شخص من بين 460 ألف تضرروا من الفيضانات، مشيرا إلى أن الفيضانات خلفت دمارا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المياه المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية وتسببت في إغلاق المدارس والمرافق الصحية بشكل مؤقت.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه وفق تقديرات الأمم المتحدة، يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 1.6 مليون شخص مع نزوح 600 ألف شخص في حال استمرار هطول الأمطار في الصومال وفي المرتفعات الإثيوبية. وحذرت الأمم المتحدة من تزايد مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.

وأوضح "دوجاريك" أن الأمم المتحدة تجري - بالتعاون مع السلطات الصومالية - تقييما سريعا للاحتياجات، وقال إن الأمم المتحدة تنفذ مع شركائها خطة وطنية للتأهب للفيضانات والاستجابة لها، مؤكدة الحاجة إلى التمويل لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي تم تمويلها بنسبة 25 في المائة فقط حتى الآن.