محافظ كفر الشيخ: أداء 52 ألف طالب وطالبة امتحانات النقل

تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي ، والثاني الثانوي تعليم فني، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، مؤكداً أن 24175طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا امتحانات مادة الجبر وحساب المثلثات التفاضل.

كما أدي ،27781 طالب وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادة مواد فنية للتعليم الصناعي، ومادة مواد الزراعية للتعليم الزراعي ومادتي رياضة مالية وأعمال شركات سياحية للتعليم الفندقي ومادتي إدارة المشروعات سكرتارية عربي للتعليم التجاري

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأضاف عبدالله، أنه وجه بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.