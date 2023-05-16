محمود فوزي: الحوار الوطني مبني على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك فى كلمته بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني بحضور واسع من كافة التيارات السياسية والخبراء .

وأكد فوزي، أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة للجميع وليس ساحة للمناظرات، لافتا إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية.

وشدد رئيس الأمانة الفنية على أن الحوار الوطني غايته زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة فضلا عن تحديد أولويات العمل الوطني .