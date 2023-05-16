الحوار الوطني.. ممثل "حماة وطن": لا تحقيق للعدالة الاجتماعية دون زيادة الناتج المحلي

قال النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن في جلسة التحديات الاجتماعية بالحوار الوطني، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي، مضيفا "عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة علينا رفع الناتج المحلي يمكنا من تحقيق ذلك دون أعباء جديدة".

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، مؤكدا على أنه بجانب تكافل وكرامة توجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب افضل.

وأضاف عبد الهادي، أن الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة المظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر في المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها للاقتصاد مرة أخرى.