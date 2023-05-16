اليوم.. «5» مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالأهلي

تقام اليوم الثلاثاء 5 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، التي تجري منافستها في ضيافة النادي الأهلي وذلك ضمن مباريات ترتيب المراكز من الخامس إلى العاشر.

- منافسات الرجال:

كيركوس الإثيوبي مع رد ستار الإيفواري على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية ظهرًا.

وداد سمارة مع جينيس كينشاسا على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الرابعة عصرًا.

- منافسات السيدات:

هبيتات الإيفواري مع مكنين التونسي علي صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

فانز الكاميروني مع النواصر المغربي على صالة الشهداء في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

فريق دي جي اس بي الكونغولي مع سبورتنج على صالة الشهداء في الساعة الرابعة عصرًا.