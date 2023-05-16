حبس المتهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بالهرم

أمرت نيابة جنوب الجيزة حبس شاب ٤ ايام علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بقتل اخر بطعنة نافذة في الصدر بعد نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الهرم كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

و لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في مشاجرة بين طرفين بالهرم .

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بإصابة شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمود، مصاب بطعنة نفاذه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي بعد ذلك. وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب طعنة نافذة على يد شاب آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.