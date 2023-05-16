وزير الصحة: القضية السكانية مشكلة التنمية في مصر.. خبراء: الحل يكمن في زيادة عدد مشاريع لتقليل نسب البطالة

لازالت الزيادة السكانية عائق كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية حيث وصف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ملف القضية السكانية في مصر؛ بأنه: «مشكلة المشكلات للتنمية في مصر»، حسب تعبيره، مؤكدا أن الاقتصاد والتنمية لن يستقيما في الدولة، دون توافق الوزارات المعنية كافة على حل هذا الملف.



الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

وكشف عبد الغفار خلال تصريحات تليفزيونية،عن استعداد الدولة؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية من خلال عقد مؤتمر دولي كبير خلال سبتمبر المقبل، بحضور رئيس الجمهورية؛ بهدف مناقشة القضية السكانية والتنمية.

وأشار إلى تركيز المسح الأخير للأسرة المصرية، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2021 منذ شهرين؛ على استعراض الخصائص السكانية للأسرة المتعلقة بالصحة الإنجابية، موضحا أن عدد أفراد الأسرة ليس بالضرورة أن يكون المشكلة.

وتابع: «الصين حولت المليار و400 مليون إلى قوة اقتصادية كبيرة؛ تهدد كل اقتصاديات العالم، والهند استطاعت أيضا بتعداد مليار و300 مليون؛ أن تتغلب على المشكلة بشكل كبير».

وأشار إلى إعلان وزارة التخطيط في وقت سابق، عن وضع عدد من المحفزات الإيجابية للمرأة التي تلتزم بإنجاب طفلين، والعمل على تمكين المرأة وتوفير فرص العمل لها؛ فضلا عن جهود وزارات أخرى لوزارة العدل بشأن الحد من زواج القاصرات، وكذلك القوى العاملة للحد من عمالة الصغار.

وتابع: «التجارب أثبتت أن الإنجاب في الريف أكثر من الحضر بثلاثة أضعاف، وأن الإنجاب في المحافظات التي تشهد نسب بطالة مرتفعة أكثر 8 أضعاف، فالجهل والتسرب من التعليم والزواج قبل المواعيد الرسمية الصحية؛ يؤدي إلى الإنجاب الكثير، ومن ثم تعرض الأم إلى الأمراض المزمنة وهشاشة العظام».



الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي

وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، لابد من وجود حلول قوية وسريعة لتلك المشكلة في أقرب وقت موضحًا أن الزيادة السكانية سبب رئيسي في بعض المشاكل التي نعاني منها مؤخرًا مثل الأزمات الاقتصادية والبطالة وأزمة السكن وغيرهما من المشاكل التي تسببها تلك الزيادة.

وأضاف صادق في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، الحل في وجود مشاريع لاستيعاب تلك الزيادة إلى جانب العمل على زيادة المشاريع الصغيرة لأنها تقلل بنسبة كبيرة من زيادة البطالة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.



الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، الزيادة السكانية عامل سلبي وإيجابي في نفس الوقت لو تم استغلالها بشكل إيجابي في زيادة الإنتاج ستكون عامل مهم في تقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات المصرية الي جانب تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"،أن الزيادة السكانية لو لم استغلالها بالشكل المطلوب ستكون عائق كبير في التنمية الاقتصادية لذلك لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة علي زيادة المجمعات الصناعية والحد من تلك الزيادة في حدود الموارد الموجودة لدينا.