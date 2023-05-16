خالد الشرقاوي مديرًا للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالغربية

قرر الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة تكليف الدكتور خالد يوسف الشرقاوي للعمل مديراً للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكافة مراحله "براعم ، ناشئين ، شباب ، كبار" بمحافظة الغربية وذلك بناء على ترشيح يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

يذكر أن المشروع القومي للبطل الأولمبي والموهبة تم تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال»، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

بالإضافة إلى أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى يُعَد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو من ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.