مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: مخرجات لجنة العدالة الاجتماعية تمس المواطن بشكل مباشر

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة بعض القضايا بالمحور الاقتصادي، تحظى بأهمية كبيرة، مشيرا إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية ستتناول مناقشة برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة في هذا الملف الحيوي.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت قفزة في بنود الدعم والحماية الاجتماعية وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار سعي الدولة لتوفير نظام حماية متكامل وتشريعات واضحة.

وقال "محسب"، إن اهتمام الدولة بمثابة تأكيد منها على التزامها تجاه المواطن المصري بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والعمل على حمايته من الوقوع في براثن الفقر إثر الأزمات المتتالية، موضحا أن الحماية الاجتماعية جانب من تحقيق العدالة الاجتماعية التى تشمل سياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وأكد أن هذه القضية تمس المواطن بشكل مباشر وهو ما يتطلب الخروج بتوصيات تسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة السياحة أيضا ستجتمع لمناقشة وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، الحكومى المباشر والخاص والاستثماري والمحلي والأجنبي، فتنمية القطاع السياحي يجب أن تكون أحد أولويات الدولة، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، مشددا على أن مناقشة تحفيز الاستثمار السياحي يجب أن يكون مقرونا بمناقشة تطوير البنية التحتية من مطارات وفنادق ووسائل نقل، دراسة أسباب تراجع السياحة في مصر رغم امتلاكنا للمقومات التى تجعلها في مصاف الدول السياحية في العالم.

كما طالب النائب أيمن محسب، بضرورة صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الطيران الاقتصادي، وتدريب العاملين بالقطاع السياحى على كيفية التعامل مع السائحين، خاصة أن السائح الموجود في مصر قد يصبح أداة حقيقية للترويج للسياحة المصرية في بلاده، حال خروجه بتجربة مميزة دون أن يتعرض للاستغلال أو الاحتيال من جانب البعض من أصحاب النفوس الضعيفة، مشددا على أن حوكمة القطاع هى نقطة الانطلاق نحو التنمية.