تارا عماد تتصدر البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي "بيت الروبي"

تصدرت النجمة تارا عماد منفردة أحد البوسترات الرسمية للفيلم الكوميدي بيت الروبي، المُقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2023. يلقي الفيلم الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية في الوقت الحالي وهي توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة.

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، وتشارك تارا عماد في بطولته مع عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال تارا عماد السينمائية هي الفيلم الرومانسي الكوميدي المطاريد، الذي عُرض في دور العرض السينمائية المصرية مع بداية عام 2023، من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين. ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد حاتم، إياد نصّار ومحمود البزاوي.

أحدث أعمال تارا عماد التلفزيونية، مسلسل الصندوق الذي نافس في الموسم الرمضاني لهذا العام والذي شاركت فيه كضيفة شرف وهو إخراج مروان عبدالمنعم. بالإضافة إلى مسلسل ستات بيت المعادي الذي شاركت في بطولته مع كندة علوش وإنجي المقدم، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي Why Women Kill، ومسلسل تحقيق، من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، وشاركها بطولته أحمد مالك وهدى المفتي، ومسلسل Suits الذي عُرض في موسم رمضان 2022، وشاركها بطولته آسر ياسين، وصبا مبارك، وأحمد داوود.