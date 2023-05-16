اليوم.. الحكم في طعن "مستريح" الفجالة على حبسه 3 سنوات

تصدر محكمة جنح النقض اليوم، حكمها في الطعن على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه .

كانت قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه فى يوم غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث إن النيابة العامة طالبت بعقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.