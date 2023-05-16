إزالة مبنى يمثل خطورة داهمة في حملة مكبرة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة ،برئاسة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب ،وبحضور ناني بحيري مدير المشروعات بمجلس المدينة ، في إطار الحرص الدائم بالمتابعة المستمرة علي تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة حفاظاً علي سلامة المواطنين والمارة .

وتم تنفيذ إزالة عقار يمثل خطورة داهمة علي مساحة 80 م تقريباً وذلك بمنطقة الشرباصي بنطاق حي أول قطاع جنوب ، وذلك خلال اللجان المشكلة في ذلك الصدد وسرعة التعامل الفوري معها.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة حالتي تعدي على أملاك الدوله خلال اليوم وأمس تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل و جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط وذلك ضمن حملات الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

فيما وقد أضافت محافظ دمياط أنه إجمالي ما تم إزالة حتى الآن ٢١٥ حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٢٦٤٠٢ م٢، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

هذا وقد وجهت محافظ دمياط تعليمات شديدة اللهجه لكافة رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

حيث تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى ، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان ، وفى هذا السياق ناقشت المحافظ سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، و آليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.