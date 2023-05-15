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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر العام الــ 12 لرابطة الجامعات الإسلامية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالمؤتمر العام الــ 12 لرابطة الجامعات الاسلامية المنعقد اليوم بمدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة محمد العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ولفيف من قيادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على أهمية المؤتمرات العلمية التى تنظمها الرابطة لدورها فى تنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها، وتنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية.

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