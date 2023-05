Blackberry يعود للحياة في دور العرض المصرية

بعد منافسته علي جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تستعد دور العرض المصرية لاستقبال الفيلم الكندي "Blackberry" للمخرج مات جونسون، يوم الأربعاء القادم الموافق 17 من مايو وذلك قبل عرضه في أوكرانيا والسويد، الفيلم مقتبس من كتاب 2015 Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry من تأليف شون سيلكوف وجاكي ماكنيش، ويشارك فى بطولته جاى باروشيل وجلين هويرتون وكارى إلويس.

تدور أحداثه حول شركة الهواتف الذكية الكندية الشهيرة "بلاك بيري"، ذلك الاختراع الذي غير وجه البشرية خلال السنوات الماضية، كما أن "بلاك بيري" أعلى الشركات الكندية من حيث القيمة السوقية، والتي اخترعت أول هاتف ذكي، ونجحوا نجاحًا كبيرًا في العالم كله، ولكنهم سرعان ما انهارت طموحاتهم، بسبب عدم نجاحهم في الاستمرار وسط المنافسة الواسعة للشركات الأحدث منهم، والتي بدورها اتخذت من اختراعهم لبنة لبناء مشاريعهم، ولكنهم سحقوا العلامة التجارية الأم "بلاك بيري".

ويلعب "جلين هويرتون" دور الرئيس التنفيذي المشارك للشركة "جيم بالسيلي" والممثل الكندي جاي باروشيل في دور الرئيس التنفيذي المشارك "مايك لازاريديس"، يأخذ فيلم BlackBerry المشاهدين في رحلة عبر الزمن ليسرد قصة صعود ونجاح واحدة من أبرز شركات الهواتف خلال بداية الألفيات، وحتى الآن، أشاد النقاد الأوائل بالفيلم. حصل “BlackBerry” حاليًا على تصنيف 95٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 20 تقييمًا.

وتم تصوير الفيلم بين ولاية أونتاريو بكندا، وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنافس الفيلم من قبل علي جائزة الجمهور في مهرجان SXSW السينمائي، بينما حصل علي جائزة Sloan Science on Screen Prize، وهي تقدير يحتفي بالتصويرالجذاب للعلم في فيلم روائي طويل، ويتم تقديم الجائزة من خلال شراكة بين المهرجان ومؤسسة Alfred P. Sloan، وهي جزء من مبادرة Sloan Science in Cinema التابعة لمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي، وشارك في العديد من المهرجانات الأخري منها مهرجان دابلن السينمائي بإيرلندا، ومهرجان جلاسو السينمائي بالمملكة المتحدة، كما شارك فيما يقرب من 7 مهرجانات بالولايات المتحدة الأمريكية.