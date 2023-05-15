إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين قبل كوبري أبو حصيرة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق القاهرة - الأسكندرية الزراعي قبل كوبري أبو حصيرة، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، بالفحص تبين إصابة كل من "عبدالعزيز محمد عبدالباقي، 58 سنة، شوقي محمد المسيري، 66 سنة، سعدية حسن عبدالعزيز، 49 سنة، محمد كمال محمد، 24 سنة، صبحي رياض القفاص، 70 سنة، أحمد حمدي الكربوني، 32 سنة، رجاء عبدالكريم القطقاط، 75 سنة، صباح محمد عبدالغني، 49 سنة، أحمد صدقي محمد فرج، 25 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات و مقيمين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.