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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد وصول 7 آلاف شجرة مقدمة من وزارة البيئة

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول (7) آلاف شجرة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والمقدمة من وزارة البيئة وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا .

 جاء ذلك خلال تفقده أشجار المبادرة أمام ديوان عام المحافظة وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة البيئة ، مدير إدارة الحدائق بالديوان العام .
 وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات المبادرة والتي تضم أشجار مثمرة وغير مثمرة ، وكلف مدير إدارة الحدائق بنقل تلك الأشجار  إلى المشتل تمهيدا لتوزيعها على الوحدات المحلية لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، فضلا عن تشجير الحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور المرورية ومداخل القرى والمدن لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين و خلق متنفس حيوي للأهالي .
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بأن يتم زراعة الأشجار تحت إشراف كامل من المختصين من  مديريات الرى والزراعة للحفاظ على تلك الأشجار والاهتمام والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء بكافة أرجاء المحافظة ، كما شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف  المبادرة .
وأكد محافظ المنوفية  أننا مستمرون في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف عوائد اجتماعية و بيئية  واقتصادية  للمساهمة في  تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري  وامتصاص الملوثات والأدخنة ،  فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء.

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الاحتباس الحراري الحدائق والمتنزهات العامة التغيرات المناخية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة