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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم شمال سيناء يكرم موجه عام اللغة الفرنسية لبلوغها السن القانوني للتقاعد

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء يكرم موجه عام اللغه الفرنسيه لبلوغها السن ا
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كرمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  اليوم  الإثنين  موجه عام اللغه الفرنسية هانم محمد موجه لبلوغها سن المعاش والتي بذلت جهودا كبيرة في تعليم  اللغة الفرنسيه بمدارس شمال سيناء.

ونظمت مديرية التربية والتعليم حفلاً لها وذلك تقديراً لها ولأعمالها ومجهودها في خدمه العمليه التعليمية طول فترة عملها وبحضور المهندسممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني وبحضور موجهي ومدرسي اللغة الفرنسية بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة

 بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلي للمعلمه المحتفي بها ثم تولى الكلمات من الحضور والذي اشاد فيها بالاخلاق العالية وتميزها واتقانها في عملها.

العملية التعليمية السلام الوطني التعليم الفنى تعليم شمال سيناء حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم