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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. وزيرة الثقافة التونسية تشهد تكريم هالة صدقي بمهرجان ياسمين الحمامات

هالة صدقى
هالة صدقى
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كرمت إدارة مهرجان ياسمين الحمامات بدولة تونس الفنانة هالة صدقى، وأهدت لها الشراع الذهبى "شعار المهرجان"، بحضور السيدة حياة قطاط وزيرة الشئون الثقافية.

وعلقت صدقى "تشرفت بتكريمى فى تونس الحبيبة وحصولى على "الشراع الذهبى" شراع المهرجان، بوجود وزيرة الثقافة حياة قطاط، والتى جاءت خصيصاً لتكريمى".

يشار أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة" وقدمت من خلاله شخصية "صفصف" والتى حققت نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة.

المسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى، والإخراج محمد سامى.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى كانت أعلنت أثناء تواجدها فى تونس خلال الساعات الماضية، على الاتفاق على مسلسل رمضان المقبل، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

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IMG_20230515_140601
هالة صدقى مهرجان ياسمين الحمامات تونس جعفر العمدة محمد رمضان صفصف