جداريات فنية تزين بيوت "غزة" وتوثق نضال المقاومة ضد الاحتلال

استثمر فنانون بقطاع غزة موهبتهم في خدمة قضية الدفاع عن وطنهم ضد المحتل، من خلال رسم جداريات فنية على البيوت، تكشف جرائمه وتوّثق جهود المقاومة.

وسلّط تقرير عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، الضوء على ظاهرة رسم الجداريات على البيوت في قطاع غزة، وأكد بعض الفنانين المشاركين في رسم هذه اللوحات أن الجداريات التي تُزين البيوت تحمل خصوصية واضحة، لا سيما وأن كل جدارية تعبر عن شيء أو حدث معين يرتبط بالمكان الذي رُسمت فيه.

وحاول الفنانون إظهار بعض السمات الثقافية المكتسبة من انتماء أصولهم لـ4 دول إفريقية، هي نيجيريا والسنغال وتشاد والسودان، من خلال مزج بعض الأنماط الفنية المنتمية لهذه الثقافات مع أعمال ولوحات فنية تُزين بعض الشوارع بغزة.