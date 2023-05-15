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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القوى العاملة": ملتقي توظيف "لذوي الهمم" بالتعاون مع 9 شركات بالإسكندرية

جانب من ملتقى التوظيف
جانب من ملتقى التوظيف
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أعلنت مديرية القوي عاملة بمحافظة الأسكندرية عن تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون والمشاركة مع  9 شركات من شركات القطاع الخاص والإستثمارى ، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب مع مسئولي التوظيف للشركات بقاعة المديرية، بمشاركة 35 من راغبى العمل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتشغيل وتدريب ودمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظات من خلال توفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريبية مناسبة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة داخل سوق العمل .  
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين انها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية أشار فيه إلى  تنظيم ملتقى التوظيف السادس لذوى الهمم بالتنسيق مع ومشاركة 9 شركات وهى :شركة نهضة مصر، وشركة الوان للملابس ، وشركة روبيرد ، وشركة سويت جيرل ، ومستشفى البترول ، ومستشفي السيدة العذراء ، ومدرسة اسكندريه للغات ، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت، كما  تم تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الجنسين مع مسئولي  التوظيف للشركات بقاعة المديرية، وحضر 35 من راغبى العمل وقد تم ترشيحهم بالشركات المشاركة وتوفير فرصة عمل لائقة لهم ، ومشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة  لتوفير فرص عمل بجميع التخصصات .
وقال وكيل المديرية  تنظيم المقابلات لعدد 35 من المتقدمين و جارى إستكمال أوراق المرشحين،الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية  طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة ،وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ، كما تم الاجتماع مع مندوبى الشركات ومناقشة بعض الموضوعات ومنها كيفية متابعة عمليه التعيين وانشاء جروب الكترونى للشركات المشاركة لسهوله التواصل معهم وارسال كافه الاوراق بشكل اسرع ، بحضور مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وفاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم.

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