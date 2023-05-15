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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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“القابضة للمياه” : العدادات مسبقة الدفع تساهم فى ترشيد وتحكم المواطن فى الاستهلاك

م ممدوح رسلان رئيس
م ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه، هى إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، فى إطار إجراءات الشركة لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن مميزات العدادات مسبقة الدفع: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه - تقليل الفاقد - العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات - التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ - ترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها - العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام).

كما أوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني آليات التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع   https://www.hcww.com.eg/ryau

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