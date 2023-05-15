غدا.. بايدن يناقش مع قادة الكونجرس "خطة رفع سقف الدين"

الإثنين 15/مايو/2023 - 10:28 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيجتمع غدا الثلاثاء مع قادة الكونجرس؛ لإجراء مناقشات بشأن خطة رفع سقف الدين.

وقال بايدن ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين ـ إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل لاتفاق بهذا الصدد خاصة في ظل وجود رغبة بذلك، مضيفا أنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة الأمريكية ونظرائهم في الكونجرس.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أكدت مؤخرا أنه في حال لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو المقبل، ستواجه الولايات المتحدة كارثة اقتصادية لن يحول دونها أي إجراء رئاسي.

ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكية مايكل مكول تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيؤدي إلى أمور كارثية.

وقال مكول ـ في تصريح أوردته (الحرة) اليوم ـ "إن تخلف واشنطن عن سداد الديون سيمس ثقتنا في الاقتراض"، مضيفا أن هناك رغبة في رفع سقف الدين ولكن في الوقت نفسه يجب خفض النفقات ووضع سقفا لها.

وأضاف أن الجمهوريين لديهم خطة لتجنب عدم الوفاء بالالتزامات المالية ولكن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقدم خطة إدارته.

وكان نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو قد أكد أمس الأحد أن المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس لرفع سقف الدين الحكومي "بناءة"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها في أول يونيو المقبل.