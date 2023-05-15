الأرصاد: الأربعاء نهاية الموجة الحارة على البلاد

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين إلى السبت 20 مايو 2023 حيث يشهد من اليوم الاثنين 15 مايو الى الاربعاء 17 مايو ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافـة الانحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبـرى والوجه البحـري وشمال الصعيد دافئ على السواحـل الشمالية شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد حتى القـاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحـرارة علي جنوب سينـاء وجنوب الصعيد.

واوضحت الارصاد أنه يشهد اليوم الاثنين 15 مايو ، شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد غدا الثلاثاء 16مايو ، شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد الاربعاء 17 مايو ، شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحـل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيدعلى فترات متقطعة.

وأشارت الارصاد إلى أن الخميس 18 مايو والجمعة 19 مايو 2023، سيشهد شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحـل الشماليــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ،و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بينما يشهد السبت 20 مايو 2023، شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحـل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.