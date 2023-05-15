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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات التركية| أوغلو: الفوز لا يعلن من الشرفة وحزب أردوغان يتراجع

كيليجدار أوغلو
كيليجدار أوغلو
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قال مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية كمال كيليجدار أوغلو، اليوم الإثنين، أن الفوز بالانتخابات الرئاسية التركية لا يعلن من الشرفة، كما أضاف أن حزب أردوغان يتراجع، وإن أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات.

وأوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي: رجب طيب أردوغان: 49.59% كمال كليشدار أوغلو: 44.67% سنان أوغان: 5.28%، بعد فرز 97.4% من الأصوات.

يذكر أن وسائل إعلام تركية أعلنت، مساء أمس الأحد، عن إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

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