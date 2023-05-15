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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو| كتب كتاب بنت حميد الشاعري «في جو عائلي»

حميد الشاعري
حميد الشاعري
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نشر الفنان حميد الشاعرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" فيديو كتب كتاب ابنته نبيلة.

https://www.instagram.com/reel/CsPUSaTMu_S/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو "في جو عائلي كتاب بنتي نبيلة على شوان محمد بارك الله لكما وجمع بينكما بالخير".

يشار أن الفنان حميد الشاعرى كان قد حضر حفل "روائع الموجي" بالمملكة العربية السعودية منذ أيام، بتنظيم من هيئة الترفيه.

يذكر أن الفنان حميد الشاعرى شارك الفنان هشام عباس والفنان اكرم حسنى أغنية "السهر والانبساط" والتى تم تصويرها فيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها الفترة الماضية، الأغنية كلمات أكرم حسنى، ألحان أكرم حسنى ومصطفى العسال، توزيع كينج، والإخراج للفيديو كليب هادى الباجورى.

IMG_20230515_013857
IMG_20230515_013857
حميد الشاعري كتب كتاب هشام عباس أكرم حسني السهر والانبساط