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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية.. بيان عاجل من الجوازات بشأن إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة

المديرية العامة للجوازات
المديرية العامة للجوازات في السعودية
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بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام "أجير"، خلال فترة موسم حج 1444، وفقا لموقع عكاظ السعودي.

ويأتي استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا، تسهيلًا للمستفيدين واختصارًا للوقت وتوفيرًا لجهد العاملين والمقيمين خارج المملكة، حيث تتيح منصة "أبشر أفراد" تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

المديرية العامة للجوازات في السعودية السعودية تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة