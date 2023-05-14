الزراعة: توريد 2 مليون طن من القمح.. والموسم ممتد لأغسطس

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهودا كبيرة، تم بذلها في ملف القمح حيث إن هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة المصرية ضاعفت الإنتاج خلال الفترة السابقة بالنسبة لزراعة الفدان، لتوفير 10 ملايين قمح من أجل زيادة إنتاجية الدولة المصرية من هذه السلعة الاستراتيجية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف القمح يأخذ اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، لتوفير احتياجات المواطن المصري لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى أن: "المشروعات التي نفذتها الدولة كان لها مردود جيد على المواطن المصري في تلبية احتياجاته".

وأستكمل القرش: "نقترب من 2 مليون طن جرى توريدهم خلال الأيام الماضية، والموسم يمتد معنا حتى شهر أغسطس المقبل لزيادة"، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح في العام الماضي 4.2 مليون طن.

وأكد أن الدولة المصرية وضعت سعر تحفيزي لتوريد القمح، ووصل إلى 1500 جنيها للأردب الواحد، بالإضافة إلى أن هناك محفزات أخرى تقدمها الوزارة للمزارعين الموردين.