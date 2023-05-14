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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مشيرة خطاب: حرمان البنات من التعليم أسوأ أنواع التمييز

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
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قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ التمييز لا يكون للكراهية دائما، ولكن البعض يميزون ضد الآخرين بدافع الحب، مثل الأسر التي تمنع البنات من المدرسة، وهي في ذلك تمارس أسوأ أنواع التمييز، مشددًا على ضرورة مراجعة كل التشريعات لمواجهة كل أشكال التمييز بين المواطنين.

وأضاف "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "هناك تمييز على أساس الدين أو الجنس، يجب أن يكون تطبيق أعمى للقانون"، مشيرةً إلى أن جلسة المحور السياسي اليوم بالحوار الوطني كانت عظيمة وتناولت مختلف أشكال القضاء على التمييز، حيث جرى تناول دور الإعلام والمؤسسة الدينية والخطوات التي قطعتها مثل قرار عدم مد حالة الطوارئ والدعوة للحوار وتفعيل لجنة العفو الرئاسي. 

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ جلسة المحور السياسي مبشرة وتؤكد أن هناك إرادة للوصول إلى سياسات يتم تطبيقها على أرض الواقع. 

السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان جلسة المحور السياسي اليوم بالحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي