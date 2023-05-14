ولي العهد السعودي يعلن إطلاق اسم الملك سلمان على حيّي الواحة وصلاح الدين في الرياض

أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" وتطويرهما، بهدف رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، تحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن "حي الملك سلمان" يقع في قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومترات مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

وجاءت التسمية ترسيخًا لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال توليه إمارة منطقة الرياض، والتي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ويأتي المشروع ضمن المشاريع التطويرية والبيئية داخل مدينة الرياض، انطلاقًا من إيمان ولي العهد السعودي بدور اقتصاديات المدن في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والارتقاء بمدينة الرياض ووضعها على خارطة العالم كإحدى أهم العواصم الاقتصادية والسياحية.