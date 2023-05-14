افتتاح 3 ملاعب رياضية في احتفالات عيد دمياط القومي

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بنطاق مدينة السرو ومركز الزرقا، في إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

واستهلت المحافظ، جولتها بإزاحة ستار الافتتاح عن ملعب خماسي مركز شباب السرو بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد على مساحة 1056م٢، ضمن عدد من المشروعات المدرجة بخطة قطاع الشباب والرياضة، كما التقت خلالها مع فريق الطلائع بالمركز، واطلعت أيضًا بخطة النادي الصيفي بالمركز لإتاحة أنشطة مختلفة للنشء.

وأكدت عوض، أنه تم تحقيق طفرة بهذا القطاع، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير المنشآت الشبابية، واهتمامها البالغ بأهمية تنمية مهارات الشباب والاستثمار الجاد بهم باعتبارهم أمل المستقبل وعماده، مؤكدة أيضًا حرص المحافظة على المتابعة الدورية للمشروعات الخاصة بذلك لتحقيق التطور المنشود الذي يأتي في إطار خطة التنمية المستدامة.

وافتتحت عوض، ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وفي ختام جولتها، افتتحت عوض، الملعب الخماسي بمركز شباب الكاشف الجديد، والذي شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن المشروعات المنفذة بهذا القطاع. وأوضحت محافظ دمياط، أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.