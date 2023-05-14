الأهلي يهزم النواصر المغربي ويتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة الحالية.

وحقق فريق سيدات يد الأهلي الفوز على نظيره فريق النواصر المغربي بنتيجه 42- 12 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على صالة الشهداء بمقر الجزيرة.

وشهدت المباراة أداءً مميزًا من جانب «سيدات يد الأهلي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 15-4، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 42-12.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد خسر المباراة الماضية أمام فريق أول أغسطس الانجولي، بنتيجة 38-30، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).