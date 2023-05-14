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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يشارك في جلسة منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية

الحوار الوطني بقنا
الحوار الوطني بقنا
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شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا في فاعليات جلسة منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية تحت شعار " فيما يفكر الشباب ... الحوار من الشباب للشباب" والذي تمت اقامته بقاعة كريتيفا قنا بجامعة جنوب الوادي ، وذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور احمد جمال بكري استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة، واحمد حسن محمد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية و 100 شاب وفتاة من شباب الجامعات .

وقال نائب محافظ قنا، إن فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب تتناول ثلاثة محاور رئيسية هي " السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي" ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأضاف "عمر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتماما كبيرا بالشباب من خلال دمجهم فى منظومة العمل الوطني وتمكينهم في جميع المجالات وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

إدارة البرلمان والتعليم المدني الحوار الوطني للشباب تبادل الخبرات جامعة جنوب الوادي حازم عمر نائب محافظ قنا