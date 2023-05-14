جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بمزارع كلية الزراعة بالنوبارية

اعرب محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوباريه والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالامام مالك وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتهم ٧٥ فدان بالاضافة الى ١٢.٥ فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها سيادته يرافقه احمد جلال عميد كلية الزراعة، اسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة

وبحضور ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، مهندس احمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

واوضح ان تحول الارض الصفراء الى ارض خضراء منتجة بصورة فعليه شئ يسعد الجميع

مضيفا ان إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا

كما اكد سيادته علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى.

وقد وجه بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة ومعهد الاراضي القاحلة لارض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي.

كما أشار رئيس الجامعة الي وجود خطة مستقبلية لدراسة استزراع ارض الجامعة فى الوادى الجديد.

واوضح احمد جلال عميد كلية الزراعة إن الكلية تمتلك مزرعتين، الاولي بقرية محمد عبد الوهاب تبلغ مساحتها ٢٥ فدان مزروعة بالبرتقال الصيفي المخصص للتصدير، تبلغ متوسط الإنتاجية السنوية للمزرعة ٣٠٠-٣٥٠ طن مما يساهم بشكل كبير في الإنتاج بمصر، كما يتم زراعة بعض الحاصلات البينية مثل البطاطس حيث بلغ ٣٢ طن، ٣٨ طن من البصل، ٢٥ طن من الفول البلدي الي جانب محاصيل متنوعة مثل الطماطم واللب والفاصوليا بلغت حوالي ٣٢ طن.

اما المزرعة الاخري فهي بمزرعة الإمام مالك تبلغ مساحتها ٤٥ فدان، تم تحضيرها ببعض المحاصيل مثل الفول، الفاصوليا والثوم تمهيدا لزراعتها بالكامل بالموالح لتكون إضافة للمزرعة الاخري

متوقع انتاج ١٠٠٠ طن من الموالح سنويا من المزرعتين

واوضح احمد جلال انه يتم إستخدام احدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة.

مشيرا انه تم عمل حوض المياة تبلغ مساحته ٦٠٠٠متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من اول احواض الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية.

واكد احمد جلال عميد كلية الزراعة انه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.

كما التقي محمود المتيني مع تروي بيتر Troy peters استاذ هندسة الري بجامعة واشنطن ، الامريكية

د.اليزابيث جلسباي Elzabeth gillispie استاذ الاراضي بجامعة واشنطن

بحضور عاطف نصار مستشار وزير الموارد المائيه والري، يسري خفاجي قطاع تطوير الري، ا.د ياسر عزت عرفة استاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة وذلك لمناقشة تطبيق تكنولوجيا الري الذكي بالزراعة المصرية ضمن انشطة المشروع الممول بين مركز المتميز للمياة بالجامعة الامريكية وجامعة عين شمس.