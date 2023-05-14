صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.134 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 17,369.13 نقطة، وكذلك مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 3,097.39 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 3,180.23نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.17%، ليغلق عند مستوى 4,695.86 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.55% ليغلق عند 20,857.9 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 7,239.77 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 2,899.44 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 184.3 مليون جنيه، و 111.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 295.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 524.2 مليون سهم من خلال 77.2 ألف صفقة منفذة.