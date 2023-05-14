محمود العزازي يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي للأفلام القصيرة

حصد الفنان محمود العزازي جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي للأفلام القصيرة المقام في الشارقة عن دوره بفيلم "صوت الله".

فيلم "صوت الله" مدته 7 دقائق وتدور أحداثه حول شاب لديه حلم ويسعي لتحقيق ذلك لكنه يشعر بالخوف من عدم تحقيقه ، ومع الأحداث يسأل نفسه" هل ربنا يريد أن يوصل للحلم وهذا صوت ربنا داخله، ويختار أن يكمل مشواره وهو مؤمن بذلك ليحقق حلمه.

يذكر أن محمود العزازي يستعد للمشاركة في مسلسل" الحشاشين" الذي يضم عدد كبيرا من الفنانين وهم كريم عبدالعزيز، وشريف سلامة، وأمير المصري ،ميرنا نور الدين، نور محمود، أحمد كشك، نور إيهاب، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر ظهور لمحمود خلال مشاركته في مسلسل" سره الباتع "الذي عرض ضمن دراما رمضان 2023 مع المخرج خالد يوسف.