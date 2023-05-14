العالم يشكر مصر على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

توصلت مصر السبت إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وذلك عقب أيام من الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة.

وذكرت الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت أنه بوساطة مصرية توصلوا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري بداية من العاشرة مساءا عقب جهود من مصر استمرت على مدى أيام منذ بداية القصف.

من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال إبو مازن إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

و أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء السبت.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الشيخ ، في تصريح له: "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة ونتوجه بالشكر الكبير لمصر على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق، كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق.

وإلى الولايات المتحدة، نشر البيت الأبيض بيانًا رحب فيه بجهود الوساطة المصرية ومعربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال البيان: "نحن ممتنون للجهود الدبلوماسية الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، في جهود التوصل للاتفاق".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها لجهود مصر في وساطتها لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل .

وقالت الوزارة في بيان لها: "الولايات المتحدة تشيد بدور مصر الحاسم في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي سيمنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

وأضاف البيان: "سنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز الهدوء في الأسابيع والأشهر المقبلة. كما سنواصل جهودنا لتحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، ونحث على سرعة إيصال الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى غزة.. الولايات المتحدة تعتقد أن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمان وأمان وأن يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية".

كما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى مصر على جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ.

وشكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقدير إسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح هنجبي، وفقا للموقع ، أن رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني "الرد على الهدوء بهدوء ، وإذا تعرضت إسرائيل للهجوم ، فإنها ستواصل القيام بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وأعربت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية عن شكرها لمصر لقيادة جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.