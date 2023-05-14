السيسي يؤكد على ضرورة وضع خطة لجلب كثافة سكانية إلى شرق العوينات

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين، لافتا إلى أنّ التخطيط لجلب كثافة سكانية من الدلتا والصعيد إلى شرق العوينات، أمر مهم، خاصة مع وجود فرص عمل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه حال حدوث أي أزمة في سلاسل التوريد الخاصة بالقمح، تدفع الدولة الثمن سواء بالتكلفة، أو عدم الوفرة.

وشدد الرئيس، على أنّ الدولة تدعو رجال الأعمال والمستثمرين دائما، للعمل في المشروعات الجديدة التي تفتتحها، موضحا أنّ مشروع شرق العوينات الذي يجري افتتاحه الآن متاحا لكن بشروط، وهي الحفاظ على حجم الأراضي بالدورة الزراعية التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية.